تحيّة وداع من جماهير توتنهام لكاين؟ من قبل beIN SPORTS May 20, 2021 17:43 0:25 دقيقة حيّت جماهير توتنهام نجم الفريق هاري كاين بطريقة بدت وكأنها وداعية في إشارة إلى قرب رحيله عن الفريق حيث بدا التأثر واضحاً عليه خصوصاً أن تقارير عديدة ذكرت أن اللاعب قد تقدّم بطلب رسمي للانتقال من الفريق. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز هاري كاين -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة طريقة مبتكرة في احتفال بشيكتاش بلقب الدوري التركي 0:48 دقيقة أزمة تهدّد تحضيرات العراق للتصفيات المزدوجة 0:59 دقيقة جيرارد وبيكهام ينضمّان لقاعة مشاهير "البريميرليغ" 0:25 دقيقة تحيّة وداع من جماهير توتنهام لكاين؟ 0:48 دقيقة ريفر بلايت يهزم كورونا ويتصدّر مجموعته! 0:44 دقيقة فلامينغو يتعادل ويحافظ على الصدارة 2:43 دقيقة صراع مشوّق في ختام الدوري الإيطالي 1:58 دقيقة الرئيس الفرنسي يمتدح ديشان 0:53 دقيقة كلارك يؤكد عزم اسكتلندا على الظهور بشكل مشرف 2:17 دقيقة شاحنة تنقل سيارات رونالدو من أمام بيته لمكان مجهول