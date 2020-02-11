تحسّن أداء آرسنال "أرتيتا" لا يحجب تواضع نتائجه February 11, 2020 08:00 2:19 دقيقة رغم التحسن اللافت في الأداء الجماعي لفريق آرسنال منذ تعيين ميكيل أرتيتا خلفا لمواطنه أوناي إيمري فإن سلسلة من التعادلات على مستوى البريمييرليغ أبقت الفريق في موقعه بوسط جدول الترتيب دون تقدم يذكر على مستوى النتائج. تقارير إخبارية آرسنال -آخر الفيديوهات 9:32 دقيقة دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي 0:25 دقيقة ليفربول يستعيد "إيقاع" التدريبات بحضور ماني 0:29 دقيقة كلينسمان يستقيل من تدريب هيرتا برلين 11:09 دقيقة موجز الأخبار 1:51 دقيقة الدوري المصري يستقطب نجوم الكرة التونسية 1:50 دقيقة باكس ينتصر برغم غياب يانيس 2:17 دقيقة كأس السوبر الإفريقية تجوب أنحاء دولة قطر 1:39 دقيقة كوادرادو سعيد مع "السيدة العجوز" 1:59 دقيقة المغربي سفيان شاكلة يسعى إلى التألق مع فياريال 1:22 دقيقة الإسباني بوستا يبلغ الدور الثاني من بطولة روتردام