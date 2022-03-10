وبموجب القرار لن يكون بمقدور أبراموفيتش بيع النادي اللّندني كما كان قد أُعلن مؤخّرا، حيث شمل قرار الحكومة تجميد النادي وجميع ممتلكاته وأصوله لدرجة منعه من بيع تذاكر المباريات باستثناء حملة التّذاكر الموسميّة وكلّ الذين اشتـروا تذاكر مسبقا قبل صدور القرار.

كما يشمل القرار إغلاق جميع المتاجر الخاصّة بالنادي ومنعه من بيع كافّة المنتجات ومن ضمنها قُمصان الفريق.

وأكدت الحكومة أنّها وضعت نادي تشيلسي تحت المراقبة، وسيتمكّن من إكمال الموسم الحاليّ بعد حصوله على رخصة استثنائية مع تجميد بيع النادي، وتمّ إخطار رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بذلك.

هذا وأكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانيّ أنّ أبراموفيتش الذي كان واحدا من سبعة أفراد تعرّضوا للعقوبات، لن يحصل على ملاذ ٍ آمن في بريطانيا.