قررت محكمة التحكيم الرياضي "تاس" الجمعة تخفيض عقوبة نادي تشلسي الانكليزي والسماح له باجراء تعاقدات اعتبارا من سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2020.

وخفضت "تاس" بالتالي عقوبة تشلسي بسبب مخالفته لقواعد انتقالات اللاعبين القصر، من فترتين في سوق الانتقالات الى فترة واحدة، كما خفضت الغرامة المالية التي يتوجب على النادي اللندني دفعها من 607 الاف دولار الى نصف هذا المبلغ.

وقالت "تاس" في بيان بأن تشلسي كان متهما بخرق قوانين تتعلق بالتعاقدات الدولية وتسجيل لاعبين قصر "لكن لعدد اقل من اللاعبين" وبالتالي تبين بانه متهم بثلث من هذه القوانين من قبل فيفا.

واضاف بأن المخالفات بشأن قوانين الانتقال "تبين بأنها اقل خطورة مما وجهه فيفا الى تشلسي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أنزل عقوبة الايقاف بحق تشلسي في شباط/فبراير الماضي لكن تشلسي نفى دائما المزاعم ضده وتقدم باستئناف لدى فيفا اولا، فقام الاخير في نيسان/ ابريل الماضي برفع العقوبة فقط على تعاقد النادي مع اللاعبين دون 16 عاما وابقى على العقوبة الاصلية المتمثلة بعدم قدرته على الحصول على خدمات لاعبين ما فوق هذه الفئة العمرية.