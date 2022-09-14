وجاء في بيان رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز: "بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تقرر تأجيل مباراة آرسنال أمام مانشستر سيتي التي كان من المقرر لها أن تدور يوم 19 أكتوبر إلى موعد لاحق والسماح لفريق أرسنال بخوض مباراته في مسابقة الدوري الأوروبي أمام بي إس في اَيندهوفن يوم 20 أكتوبر بدلاً من يوم 15 سبتمبر".

