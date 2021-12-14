وأفاد يونايتد في بيان في وقت متأخر من مساء الاثنين أن "مجلس رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اتخذ قرار التأجيل بناء على إرشادات من المستشارين الطبيين".

وكان النادي الانكليزي قد أغلق في وقت سابق مركزه التدريبي في كارينغتون لمدة 24 ساعة بعد أن ثبتت إصابة العديد من اللاعبين والموظفين بـ "كوفيد-19".

ويثير تفشي المرض قلق المسؤولين عن كرة القدم الإنكليزية بشكل متزايد، نظرًا لانتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" في جميع أنحاء إنكلترا، مما تسبب في مزيد من القيود الصارمة.

وكانت رابطة الدوري كشفت الإثنين عن 42 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي منذ بدء إصدار أرقام الاختبارات في أيار/مايو 2020.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" أعلن السبت إلغاء مباراة توتنهام الانكليزي أمام ضيفه رين الفرنسي الخميس، بعد قرار تأجيلها بداية، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة "كونفرنس ليغ"، بسبب اكتشاف حالات كورونا في صفوف الفريق اللندني، ما حال أيضاً دون أن يخوض توتنهام مباراته أمام برايتون الأحد في الدوري الممتاز.

وأقرّ مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي بأنه ولاعبيه "يشعرون بالخوف".

وفتك فيروس كورونا أيضاً بفريق ليستر سيتي الذي سافر إلى نابولي لخوض منافسات الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأسبوع الماضي مع غياب سبعة من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أو ظهور أعراض عليهم، إلاّ أن ذلك لم يؤثر على الفريق محلياً عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة الأحد.

كما أكد نادي أستون فيلا الاثنين عدة حالات إيجابية لكورونا في صفوفه، دون أن يؤدي ذلك إلى تأجيل مباراته المقررة أمام مضيفه نوريتش سيتي الثلاثاء في المرحلة 17.

وحثت رابطة الدوري الإنكليزي هذا الأسبوع الأندية على تشديد بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا، فيما أصدرت الحكومة البريطانية قراراً يقضي بفرض على أي شخص يرغب في حضور مباراة في الملعب أن يقدم جدول تطعيم كامل أو اختبارًا سلبيًا حديثاً.

ومنذ بداية الموسم الحالي عادت الجماهير إلى الملاعب الانكليزية من دون قيود، فيما كانت أقيمت معظم مباريات موسم 2020-2021 خلف أبواب موصدة.

حالة ليندلوف غير متعلقة بكوفيد

من جهته يجري مدافع مانشستر يونايتد الدولي السويدي فيكتور ليندلوف فحوصات طبية لتحديد سبب صعوبة التنفس التي عانى منها خلال الفوز على نوريتش سيتي 1-صفر السبت في الدوري الإنكليزي، حيث يُرجح أن لا صلة لها بتفشي فيروس كورونا في النادي.

واستُبدل ليندلوف (27 عامًا) في الدقيقة 74 على ملعب "كارو رود" بعد أن عانى لالتقاط أنفاسه.

وقال مدرب يونايتد الألماني رالف رانغنيك بعد المباراة إنّ معدل ضربات قلب مدافع المنتخب السويدي أعلى من المعتاد مما دفعه لاتخاذ قرار استبداله.

وقال يونايتد في بيان الثلاثاء "فيكتور يخضع حاليًا لسلسلة من الفحوصات الاحترازية، وقد تعافى جيدًا من الحالة التي مرّ بها في مباراة نوريتش".

وأضاف البيان "كل الدلائل تشير إلى أنّ ما حصل معه لا يرتبط بأي انتشار لوباء كورونا داخل النادي".