وكان سيلتقي مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول اليوم الأحد ضمن الأسبوع الرابع والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأكد مراسلنا أن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول تأجلت إلى موعد لاحق، وهو ما أعلنته رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، قبل أن يأتي الحسم بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي أنّ التأجيل جاء لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة.

وأفادت بعض الصحف البريطانية في وقت سابق أنّ قرابة 200 مشجع اقتحموا ملعب أولد ترافورد للاحتجاج على عائلة غلازر المالكة للنادي قبل أن يتم تفريقهم، مما قد يؤدي لتأخير المباراة المقررة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وتجدد غضب مشجعي يونايتد حيال عائلة غلايزر المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي، نتيجة المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.



وامتلكت عائلة غلايزر يونايتد منذ الاستحواذ المثير للجدل في 2005 خلال فترة الديون الهائلة التي عانى منها النادي.



وتمكن المئات من المشجعين من شق طريقهم إلى أرض الملعب وهم يهتفون "نريد خروج غلايزرز".



وأعلن نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد إد وودوورد أنه سيترك منصبه بحلول نهاية العام وسط تداعيات مشروع الدوري السوبر.

ويملك مانشستر يونايتد 67 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر