وأعلن مانشستر سيتي في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الأحد أن مباراته مع وست هام أجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

وغرّد مانشستر سيتي: "نظراً لحالة الطقس السيئة والمتصاعدة تقرر تأجيل مباراة وست هام"، مشيراً إلى أنّ القرار اتخذ لضمان سلامة الجميع.

وكان مانشستر سيتي يتطلع إلى تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 19 نقطة وتعويض خسارته في المرحلة الفائتة أمام توتنهام.

وستجري بقية مباريات الأسبوع السادس والعشرين في مواعيدها إلا إذا حدث أي طارئ خارج عن إرادة المسؤولين عن الكرة الإنكليزية.