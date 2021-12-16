تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنهام بسبب "كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 14:51 0:37 دقيقة أكد فريق ليستر سيتي تأجيل مباراته اليوم الخميس أمام ضيفه توتنهام هوتسبير في الجولة 17 من الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف فريق ليستر. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة فرانك يطالب بتأجيل الجولة المقبلة من الـ"برميرليغ" 0:37 دقيقة تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنهام بسبب "كوفيد-19" 0:39 دقيقة المنتخب التونسي يخسر جهود ياسين مرياح 0:43 دقيقة فريق مرسيدس يسحب استئنافه المقدم ضد تتويج فيرشتابن 1:15 دقيقة أوستن ريفز ينقذ ليكرز من كمين مافريكس 0:50 دقيقة كونتي يريد خوض المباراة أمام رين 0:54 دقيقة يورغن كلوب قلق بشأن حالات "كوفيد-19" 3:22 دقيقة تشيلسي أمام حتمية الفوز أمام إيفرتون 0:42 دقيقة الهلال يمدد عقد نجمه سالم الدّوسري 1:32 دقيقة جدارية عملاقة لميسي في مسقط رأسه