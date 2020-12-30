وكانت المباراة مقررة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأكد البيان أن فريق فولهام طالب بتأجيل المباراة بسبب اكتشاف أعراض الإصابة بالفيروس على عدد من لاعبي الفريق.

Spurs' fixture with Fulham, due to be played at 18:00 GMT this evening, has been postponed following a Premier League Board meeting



Full statement: https://t.co/KInrnKDl2D#TOTFUL pic.twitter.com/SjQUpOvVLv — Premier League (@premierleague) December 30, 2020



وقال توتنهام في بيان "طلب فولهام التأجيل بسبب حالات كورونا المتزايدة في صفوف لاعبيه وموظفيه". وكانت مباراة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون الاثنين قد تأجلت للسبب عينه، بعد تفشي كورونا في صفوف الأول، علماً أن المباراة الأولى التي تأجلت هذا الموسم في الدوري بسبب كوفيد-19 كانت مقررة بين آستون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الجاري.

وقبل قليل من الاعلان عن إرجاء المباراة، علق مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو بسخرية على فيديو نشره في حسابه على انستاغرام ظهر فيه لاعبوه ينتظرون مصير اللقاء "المباراة الساعة السادسة مساء. لا نعرف بعد ما اذا كنا سنلعب. أفضل دوري في العالم".

وتختتم المرحلة الأربعاء بمباراة ليفربول حامل اللقب والمتصدر مع مضيفه نيوكاسل.

وينافس توتنهام هذا الموسم على صدارة الدوري، لكنه يمر حالياً في نكسة لعدم فوزه في آخر أربع مباريات، ما أرجعه إلى المركز السابع بفارق 6 نقاط عن ليفربول.

وكانت رابطة الدوري أعلنت الثلاثاء تسجيل 18 إصابة بين لاعبين وأفراد من طواقم الأندية. وتجاوز هذا العدد الرقم الأعلى (16) الذي سُجل بين التاسع والخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وسبق لسيتي أن أعلن يوم عيد الميلاد إصابة أربعة أفراد في النادي بالفيروس هما المدافع كايل ووكر والمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس إضافة الى عاملَين في طواقم الفريق، قبل اكتشاف حالات جديدة الاثنين.

وأغلق النادي نتيجة ذلك مركز التمارين الخاص به "لفترة غير محددة"، مع إخضاع اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه.

وكشف شيفيلد يونايتد المتذيل عن وجود إصابات في صفوفه، إلا أن 18 لاعبًا كانوا متاحين للمواجهة التي خسرها بهدف نظيف أمام مضيفه بيرنلي، فيما غاب المدرب النمساوي لساوثمبتون رالف هازنهوتل عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي امام ضيفه وست هام يونايتد لإصابة أحد أفراد عائلته بكوفيد-19.

إلا أن الرابطة أكدت الثلاثاء أن البروتوكول الصحي المطبق لا يزال صارمًا بما فيه الكفاية لتحاشي توقف المنافسات كما حصل بين شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو من الموسم الفائت.

كتبت في بيان "تثق رابطة الدوري الممتاز بشكل كامل في بروتوكولاتها وقواعدها، والطريقة التي تلتزم بها جميع الأندية وتطبقها".