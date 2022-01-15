🚨 Our match against Tottenham on Sunday, January 16 has been postponed. #TOTARS — Arsenal (@Arsenal) January 15, 2022

وجاء في بيان نشره نادي أرسنال: "نشعر بخيبة أمل لإعلان تأجيل ديربي شمال لندن، نحن نعلم مدى أهمية هذه المباراة لمشجعينا في جميع أنحاء العالم".

وتابع الخبر المنشور على موقع أرسنال الرسمي: "اتُخذ قرارًا بتأجيل المباراة، نظرًا لعدم توفر العديد من اللاعبين في فريقنا حاليًا نتيجة لـ COVID-19، والإصابات الحديثة، بالإضافة إلى اللاعبين الموجودين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية".

ولم ينشر أرسنال التاريخ الجديد للمباراة، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيُعلم عشاقه بأي تحديث سيطرأ على موعد الديربي المنتظر.