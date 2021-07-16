بينيتيز يتحدث عن إمكانياته وسبب عودته إلى إنكلترا من قبل AFP July 16, 2021 20:46 0:38 دقيقة أكد مدرب إيفرتون رافاييل بينيتيز، أنّه يملك فلسفة تدريبيةَ تمَكنه من تحفيز اللاعبين من أجل حصد الألقاب، مضيفاً أنّه عاد إلى إنكلترا لأنه يحِب شغف الإنكليز بكرة القدم. تقارير إخبارية إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز رافاييل بينيتيز -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة موهريتش يفوز بالمرحلة التاسعة عشرة من طواف فرنسا 0:38 دقيقة بينيتيز يتحدث عن إمكانياته وسبب عودته إلى إنكلترا 7:41 دقيقة فعاليات ترويجية لمباريات "العنابي" بمدينة هيوستن 0:31 دقيقة بوروسيا دورتموند يستهل تحضيراته للموسم الجديد 0:53 دقيقة أنشيلوتي راض عن استعدادات لاعبي ريال للموسم الجديد 0:57 دقيقة ساكا يوجّه رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي 0:26 دقيقة جيرو يخضع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله لميلان 2:28 دقيقة الولايات المتحدة وكندا إلى ربع النهائي 4:12 دقيقة بعثة beIN SPORTS تصل طوكيو وسط إجراءات صارمة 2:13 دقيقة إجراءات أمنية مشددة على الوافدين إلى طوكيو