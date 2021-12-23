بينيتيز مستاء من قرار رابطة "البريميرليغ" من قبل beIN SPORTS December 23, 2021 20:53 2:00 دقيقة عبّر الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب إيفرتون عن استيائه من إصرار رابطة البريميرليغ على خوض فريقه للمباريات داعيا إلى التفكير في صحة اللاعبين. تقارير إخبارية إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز رافاييل بينيتيز -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة بيشكتاش يتجاوز عقبة غوزتيبه بنجاح 2:00 دقيقة بينيتيز مستاء من قرار رابطة "البريميرليغ" 2:46 دقيقة "دا روزا" يعلن تشكيلة موريتانيا لكأس أمم إفريقيا 0:44 دقيقة غوارديولا يؤكد وجود مفاوضات مع برشلونة بشأن توريس 0:55 دقيقة كونتي ينتقد "نظام" بطولة كأس الرابطة الإنكليزية 2:19 دقيقة الصحافة الإسبانية تشيد بتألق نجم ريال "بنزيمة" 3:57 دقيقة "الشعار" يدوّن اسمه ضمن كبار الملاكمين في العالم 0:35 دقيقة ويلفريد زاها يعود إلى تشكيلة كوت ديفوار 0:46 دقيقة المحكمة العليا الإسبانية تبرئ بيكيه 1:11 دقيقة بلجيكا والمغرب والجزائر وقطر الأبرز في تصنيف فيفا