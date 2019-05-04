وعانى الـ"ريدز" لتحقيق فوز متأخر على "الماغبايز" بثلاثة أهداف لهدفين مكّن رجال المدرب الألماني يورغن كلوب من العودة إلى صدارة الدوري الإنكليز الممتاز في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي غدا الاثنين.

