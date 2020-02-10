بيكفورد: الانتقادات تنهال عليَّ ولكن لا أتاثر

واهتزت شباك بيفكورد بهدف التعادل الذي أحرزه كريستيان بنتيكي في فوز إيفرتون 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي السبت الماضي.

وهاجم الناقد الرياضي واللاعب السابق غاري نيفيل الحارس بيفكورد في أيلول/ سبتمبر الماضي عندما ضحك بعد هزيمة إيفرتون 3-1 أمام مانشستر سيتي في حين تحدث نقاد آخرون عن تذبذب مستوى أدائه خلال آخر 18 شهراً.

وخاطب بيفكورد الإعلام البريطاني قائلاً "الكل يكرهكم، لسبب ما، هذا جزء من التواجد ضمن المنتخب الإنكليزي، أعتقد أن الصحافة والجميع..وانظروا إلى غاري نيفيل، يريدون فقط النيل من لاعبي المنتخب الإنكليزي.. بالنسبة لي أنا لا أتأثر بهذه الأمور".

وأوضح بيكفورد أن الخطأ الذي ارتكبه أمام كريستال بالاس جاء نتيجة تعثره وهو ما كاد أن يتسبب في إصابته.

وأضاف "شاهدت الهدف. وبصراحة أنا محظوظ لأنني نجوت من إصابة في أربطة (الركبة). قدمي تعثرت ولم يكن بوسعي التحرك".