أقيمت المباراة على استاد أنفيلد معقل ليفربول وخرجت متوسطة المستوى وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول عن طريق أندرو روبرتسون في الدقيقة 34 قبل ان يتعادل جاي رودريغيز لبيرنلي من تسديدة رائعة في الدقيقة 69.

ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة وأبقى على آماله في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

تفاصيل المباراة

وتابع ليفربول سلسلة من 58 مباراة على أرضه في الدوري لم يذق فيها طعم الخسارة حيث فاز في 47 وتعادل في 11.

وفرض ليفربول سيطرة مطلقة على مجريات اللعب في الشوط الأول وكان باستطاعته الخروج بعدد وافر من الاهداف فيه، قبل ان يدفع الثمن في الشوط الثاني بتسجيل بيرنلي هدف التعادل.

ويدين بيرنلي بالفوز إلى حارس مرماه نيك بوب الذي يسعى إلى إزاحة نظيره في ايفرتون جوردان بيكفورد عن المركز الأول في حراسة عرين منتخب انكلترا. فقد أبدع في الذود عن مرماه لا سيما في الشوط الاول حيث تدخل اكثر من مرة لانقاذ فريقه.

بوب في مواجهة صلاح

وقال مدرب ليفربول بعد المباراة "في بعض الاحيان كان ليفربول بمواجهة (نيك) بوب. قمنا بكل شيء بطريقة صحيحة وقام بأكثر من تصد لكن كان يتعين علينا تسجيل المزيد من الاهداف، هذا الامر نتحمل مسؤوليته نحن".

وأضاف "لم نحسم المباراة ونجح الفريق المنافس في استغلال الفرصة التي سنحت له. كنا غاضبين من الحكم لكن يتعين علينا ان نكون غاضبين من انفسنا".

وتصدى بوب لكرة على الطاير للمصري محمد صلاح من مسافة قريبة (18). ثم أضاع الشاب كورتيس جونز فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة من مسافة قريبة فسدد في جسد احد مدافعي بيرنلي (22).

ووقف بوب حائلاً دون تسجيل صلاح في مرماه مجدداً عندما قام برد فعل سريع لانقاذ مرماه من هدف اكيد (32).

روبرتسون يفتتح التسجيل

وبعد الضغط المتواصل نجح ليفربول في افتتاح التسجيل عندما رفع البرازيلي فابينيو كرة متقنة داخل المنطقة سددها الاسكتلندي اندي روبرتسون برأسه بعيدا عن متناول بوب (34).

ومرة جديدة منع بوب من دخول مرماه هدفا اكيدا للسنغالي ساديو مانيه الذي تبادل الكرة مع صلاح وراوغ مدافعين قبل ان يطلق كرة قوية بيسراه طار لها حارس بيرنلي ببراعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتهيأت الكرة أمام صلاح والمرمى مشرع أمامه لكنه سدد الكرة عالياً جداً (61).

تعادل بيرنلي

ونجح بيرنلي في إدراك التعادل عندما ارتقى جيمس تاركوفسكي فوق الجميع ومرر كرة برأسه باتجاه جاي رودريغيز الذي اطلقها على الطاير في الزاوية السفلى لحارس ليفربول البرازيلي اليسون بيكر (69).

وكاد بيرنلي ينتزع نقاط المباراة الثلاث اثر معمعة داخل المنطقة وصلت فيها الكرة الى الايسلندي يوهان غودموندسون فاطلقها اصطدمت بالعارضة (88).

ومرر ترنت الكسندر ارنولد كرة ماكرة داخل المنطقة فوجدت صلاح لكن الأخير سددها ضعيفة بين يدي بوب في الوقت بدل الضائع مهدرا فرصة ذهبية لمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث في الرمق الأخير.



