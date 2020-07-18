وتبخرت آمال نوريتش متذيل الترتيب في وضع حد لثماني هزائم متتالية في نهاية مجنونة للشوط الأول شهدت طرد إيميليانو بونديا في الدقيقة 35 بعد ضربة بالمرفق ثم أعقبه يوسيب درميتش بعدها بعشر دقائق إثر تدخل متهور.

وبدا الأمر وكأنه ينقصه بعض السوء لنوريتش، حيث تقدم بيرنلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما سكنت تسديدة كريس وود الخلفية مرمى الحارس تيم كرول.

وأظهر نوريتش الكثير من الروح بعد الاستراحة لإحباط ضيفه بيرنلي لكن زادت الأمور سوءا لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 عندما حوّل المدافع بن غودفري تمريرة عرضية بالخطأ في مرماه.

رفع الفوز ترتيب بيرنلي أعلى من أرسنال في المركز التاسع برصيد 54 نقطة من 37 مباراة متأخرا بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز السادس الذي خاض مباراة أقل.

ويتأهل صاحب المركز السادس لتصفيات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

