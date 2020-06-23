

ونفى النادي في بيان له علاقته بالحادث مؤكدا أنه لا يمثل ما يدافع عنه من مبادئ ومشيرا إلى أنه سينسق مع السلطات المختصة لتحديد هوية المسؤولين عن هذا التصرف العنصري واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكانت طائرة تحمل لافتة كتب عليها "حياة البيض مهمة" قد حلّقت فوق ملعب الاتحاد قبيل انطلاق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.

لا يمكن إيقاف التغيير

ردت المجموعات المناهضة للعنصرية في كرة القدم على لافتة "وايت لايفز ماتر" التي حلقت الإثنين فوق ملعب الاتحاد بُعَيد انطلاق مباراة مانشستر سيتي وضيفه بيرنلي، مشددة على أن أحدا ليس بإمكانه إيقاف التغيير.

وحلقت طائرة سياحية صغيرة فوق الملعب مع لافتة كُتِبَت عليها عبارة "وايت لايفز ماتر" ("حياة البيض تهمّ")، في انتقاد لحملة "بلاك لايفز ماتر" التي اكتسبت صدى في العالم أجمع بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد في 25 أيار/مايو اختناقا على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

وانتقد قائد بيرنلي بن مي بشدة هذا التصرف وهذه اللافتة "المحرجة" التي حلقت بها مجموعة يمينية من مشجعي النادي، داعيا الناس لـ"العبور إلى القرن الحادي والعشرين".

وبدوره أصدر بيرنلي بيانا خلال استراحة شوطي المباراة التي خسرها بخماسية نظيفة، شجب فيه ما حصل، لاسيما أن الدوري الإنكليزي الممتاز بأكمله يدعم حركة "بلاك لايفز ماتر".

وقال النادي "نود التوضيح بأن الأشخاص المسؤولين (عن رفع اللافتة) غير مرحب بهم في (ملعب بيرنلي) تيرف مور. ما حصل لا يمثل بأي حال من الأحوال قيم نادي بيرنلي لكرة القدم، وسنعمل بشكل كامل مع السلطات لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات المناسبة".