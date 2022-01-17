وذكر النادي في بيان ٍ له أنه خاطبَ رابطة َالدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بسببِ ارتفاع ِحالاتِ الإصابةِ بفيروس كورونا، إضافة ً إلى معاناةِ الفريق الذي يكافحُ من أجلِ البقاء، وذلك بسببِ الإصابات العديدة في صفوفه، وهو ما أجبرَهُ على تقديمِ الطلبِ لتأجيلِ المباراةِ التي كان من المفترضِ أن يستضيفَها على أرضه.

