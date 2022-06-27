وكان الرئيس الأميركي للنادي بروس باك والمديرة التنفيذية الكندية-الروسية مارينا غارنوفسكايا أعلنا أيضاً رحيلهما عن نادي غرب لندن الأسبوع الماضي.

وكان تشيك الذي أحرز في صفوف تشيلسي 13 لقبا عندما دافع عن ألوانه، عين مستشارا فنيا عندما اعتزل اللعب عام 2019.

وقال تشيك في بيان على موقع النادي الرسمي: "شعرت بامتياز لشغل هذا المنصب في تشيلسي في الأعوام الثلاثة الماضية. اشعر بأن الوقت قد حان لكي اتنحى".

وأضاف: "انا سعيد لأن النادي في وضعية جيدة مع المالكين الجدد وانا واثق من تحقيقه النجاحات في المستقبل داخل الملعب وخارجه".

وسيشغل بوهلي حالياً منصب رئيس النادي والمدير الرياضي بصورة مؤقتة، وهو قال مشيداً بتشيك "بيتر عنصر أساسي من عائلة تشيلسي. نتفهم قراره بترك منصبه ونشكره على مساهماته كمستشار وتفانيه في خدمة النادي وانصاره".