بيتر تشيك: الدوري الإنكليزي الممتاز تغيّر تماماً بعد وصول آرسين فينغر من قبل beIN SPORTS May 4, 2023 15:51 1:03 دقيقة أكد حارس المرمى السابق بيتر تشيك أن الدوري الإنكليزي الممتاز تغير تماماً بعد وصول آرسين فينغر، قائلاً إن نادي آرسنال الذي يعرفه الجميع الآن يعود فيه الفضل للإرث الذي تركه المدرب الفرنسي. مقابلات بيتر تشيك آرسنال -آخر الفيديوهات 4:06 دقيقة بوكا جونيورز يخرج فائزاً من ميدان كولو كولو 0:33 دقيقة سان جيرمان يدين التصرفات غير المسموح بها 1:03 دقيقة تشيك: الدوري الإنكليزي تغيّر تماماً بعد وصول فينغر 1:09 دقيقة فينغر يشيد بالمستوى الذي يقدمه آرسنال هذا الموسم 0:45 دقيقة حفل التكريم السنوي للمنضمين إلى قاعة المشاهير 1:06 دقيقة هالاند في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:12 دقيقة أنشيلوتي هو الخيار الأول لتدريب المنتخب البرازيلي 2:29 دقيقة تجارب أداء لتطوير المواهب الكروية في السعودية 1:50 دقيقة قمّة منتظرة بين الدحيل والسد 3:08 دقيقة مواجهة مرتقبة بين أتليتيك بيلباو وريال بيتيس