بيب لا يعرف إذا كان هالاند سيلعب أمام آرسنال من قبل beIN SPORTS February 12, 2023 20:40 1:44 دقيقة أكّد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنّه لا يعرف إذا كان النرويجي هالاند نجم الفريق سيكون جاهزاً للموقعة المنتظرة أمام آرسنال الأربعاء المقبل. واستبدل هالاند مع نهاية الشوط الأول في المباراة التي انتصر بها سيتي على أستون فيلا 3-1. مقابلات غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة النجم رونالدو يهنئ سيدات النصر على حصد اللقب 0:28 دقيقة الاتحاد المنستيري يتجاوز يانغ أفريكانز 3:12 دقيقة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس على وشك الانطلاق 0:39 دقيقة ريال مدريد يسلط الضوء على تصريح لفلرونتينو بيريث 1:44 دقيقة بيب لا يعرف إذا كان هالاند سيلعب أمام آرسنال 0:33 دقيقة ميسي يتعاطف مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا 3:48 دقيقة ديباي يعيد أتلتيكو إلى سكة الانتصارات 5:02 دقيقة رياض محرز يقود مانشستر سيتي لتجاوز أستون فيلا 1:01 دقيقة مؤسسة أسباير زون تستعد لليوم الرياضي للدولة 0:50 دقيقة خيتافي يتعادل مع رايو فاييكانو