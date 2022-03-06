بيب غوارديولا: "الشوط الثاني كان رائعاً" March 6, 2022 20:10 2:11 دقيقة أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه أوجد المساحات وراء لاعبي المنافس، وتحلى بالصبر وقدم شوطاً ثانياً رائعاً ضد جاره يونايتد حين غلبه 4-1 في ديربي مانشستر الأحد. مقابلات بيب غوارديولا مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الإنكليزي -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة بيب غوارديولا: "الشوط الثاني كان رائعاً" 2:28 دقيقة نجما الديربي محرز ودي بروين يتحدثان عن الفوز 4:15 دقيقة ليل يُكرم وفادة كليرمون 5:15 دقيقة محرز ودي بروين .. نوتة موسيقية في فوز الـ"سيتي" 6:11 دقيقة برشلونة إلى المركز الثالث بفوزه الثمين على إلتشي 4:49 دقيقة أرسنال يهزم واتفورد ويرتقي للمركز الرابع 0:51 دقيقة باستيانيني يحرز سباق جائزة قطر الكبرى للموتو جي بي 0:25 دقيقة قادش يحقق فوزاً ثميناً على رايو فاييكانو 0:43 دقيقة الإيطالي مينيو يتوج بلقب جائزة قطر الكبرى للموتو 3 3:20 دقيقة بييربوم يتألق في جولة لونجين لأبطال قفز الحواجز