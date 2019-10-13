لندن - سامي سهمود

كان الفتي الأميركي من أصول كرواتية كريستيان بوليسيتش قد بلغ الخامسة عشرة من عمره عندما انتقل للعيش إلى المانيا ملتحقا بفريق دورتموند. وبينما كان أقرانه في ذلك الوقت يمارسون ألعاب الفيديو أو يقضون أوقاتهم في اللهو كان يتعين على بوليسيتش الإلتزام بنظام تدريبي صارم اقتضاه الالتحاق بالفريق الالماني الكبير. ويقول بوليسيتش عن تلك الحقبة في مسيرته في مقابلة خصاة مع beIN SPORTS: "لقد تعلمت ان اكون ناضجا في سن مبكرة لاني اعتمدت على نفسي في سن صغيرة". ويمكن ملاحظة هذا النضج في شخصية اللاعب الأميركي من خلال أدائه في المقابلات الصحفية، فرغم أنه يبلغ الحادية والعشرين حاليا إلا انه يتحدث بطلاقة وثقة لاعب أمضى سنين طويلة في الملاعب الأوروبية.

توقيت مثالي للإنتقال

في يناير من العام 2019 اعلن نادي تشيلسي عن ضم اللاعب الأميركي من نادي دورتموند، وقد أمضى بوليسيتش بقية الموسم الماضي مع الفريق الألماني قبل أن ينضم إلى تشيلسي مع بداية الموسم الحالي.

ورغم أن بوليسيتش قابل المدرب السابق لتشيلسي ماوريتسو ساري إلا انه بدا متأقلما مع التغيير في الأدارة الفنية للبلوز وهو التغيير الذي أطاح بساري وجاء بفرانك لامبارد خلفا له. ويقول بوليسيتش عن قرار انتقاله لتشيلسي إنه جاء في توقيت مثالي :" سعيد بقراري بالانتقال الى تشيلسي، وتوقيت الانتقال عظيم، لأنه سيمكني من العمل مع اللاعبين الشبان والمدرب الشاب".

بداية متعثرة

وبعد بداية واعدة شهدت تألقه في كأس السوبر الأوروبي أمام ليفربول إلا أن بوليسيتش فقد مكانه في التشكيلة الرئيسية إذ بدا أن فرانك لامبارد يفضل الاعتماد على ويليان وبيدرو ومؤخرا اللاعب الشاب كالوم هدسون اودي. وقد تحدث اللاعب مؤخرا عن احباطه من قلة مشاركته في مباريات تشيلسي وأشار إلى انه قد يدرس خيارته في نافذة الانتقالات الشتوية إن بقى الحال على ما هو عليه. وليس معروفا ما اذا كانت مشاركته الأخيرة في مباراة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي وصناعته للهدف الرابع ستغير من قناعات اللاعب الأميركي.

منافسة على الأماكن

وبعد عودة كالوم هدسون أودوي من الاصابة والعودة المرتقبة لروبن لوفتش تشيك فإن كريستيان بوليسيتش سيواجه منافسة شرسة للبدء أساسيا في مباريات تشيلسي. ويقول اللاعب أنه المنافسة على الأماكن أمر صحي:" كل الأجواء الإحترافية دائما كذلك، وهكذا تتطور كلاعب، الجميع يدفعون بعضهم البعض ويريدون المشاركة في المباريات وهذا امر جيد".

أهتمام أميركي بالبريمرليج

ويعد بوليسيتش اول لاعب أميركي يدافع عن ألوان تشيلسي، وقد أثار انضمامه للفريق اللندني اهتماما اعلاميا كبيرا من وسائل الأعلام الأميركية، ويسعى بوليسيتش للاستفادة من هذا الأهتمام بأفضل صورة ممكنة: "انه الدوري الأكثر مشاهدة في أميركا، واللعب لتشيلسي يساعد في توسيع شعبية كرة القدم، آملي ان اساهم في إلهام الكثير من الأطفال الأميركيين".

فلسفة اشراك اللاعبين الصغار

وبحكم تجربته في دورتموند فإن بوليسيتش ليس جديدا على أجواء اشراك اللاعبين الشبان لكنه يرى أن اختيار لاعبي تشيلسي الشبان جاء لأسباب فنية وليس بسبب اعمارهم:" اعتقد أنه أمر رائع للنادي، لكن هؤلاء اللاعبين جاءوا ولعبوا بشكل جيد، وليس من قبيل المصادفة ان الكثير من اللاعبين الصغار يشاركون الآن، فالكفاءة هي العنصر المؤثر وليس العمر".

أهداف تشيلسي للموسم الحالي

ينظر كثيرون إلى الموسم الحالي باعتباره موسما انتقاليا للبلوز وهو ما قلل من سقف التوقعات من فرانك لامبارد ولاعبيه لكن بوليسيتش يرفض هذا الطرح ويرى أن الفريق قادر على الفوز ببعض الالقاب :" "انه ناد عظيم، ولقد وضعنا اهدافا كبيرة لتحقيقها، سنقاتل من اجل انهاء الموسم في افضل مكان ممكن وسنلعب من اجل الفوز بكل الكؤوس والبطولات، واذا عملنا بجهد فيمكننا تحقيق الكثير".