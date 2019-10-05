بوكيتينيو يعبر عن قلقه بشأن إصابة لوريس October 5, 2019 21:24 1:30 دقيقة مقابلات توتنهام هوتسبير هوغو لوريس ماوريسيو بوكيتينيو -آخر الفيديوهات 12:29 دقيقة موجز الأخبار 4:24 دقيقة مونبيلييه 3 موناكو 1 1:30 دقيقة بوكيتينيو يعبر عن قلقه بشأن إصابة لوريس 0:42 دقيقة 4× 100 رجال: ذهبية أميركية بتميز واقتدار 0:25 دقيقة 4× 100 تتابع سيدات في حوزة الجامايكيات 0:43 دقيقة الكينية أوبيري بطلة 5000 متر مع رقم جديد للبطولة 3:43 دقيقة باريس سان جيرمان يدك شباك أنجيه برباعية نظيفة 1:01 دقيقة الريان يحسم مباراته مع السد في الكلاسيكو القطري 0:39 دقيقة الهولندية سيفان حسن تضيف ذهبية 1500 لرصيدها 1:17 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة ليفربول وليستر سيتي