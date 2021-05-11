بوغبا ينتظر عودة الجماهير بشغف كبير من قبل beIN SPORTS May 11, 2021 19:01 0:59 دقيقة قال لاعب مانشستر يونايتد و المنتخب الفرنسي بول بوغبا إن اللاعبين و رغم تعودهم نسبيا على اللعب من دون جمهور إلا أنهم يبحثون عن مصادر تحفيز أخرى في الملعب مضيفا أنه ينتظر العودة التدريجية للجماهير إلى الملاعب بشغف كبير. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد بول بوغبا -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة برشلونة يتعثر بالتعادل بعد مباراة عصيبة مع ليفانتي 0:38 دقيقة دجوكوفيتش يتفادى الخروج المبكر من دورة روما 0:57 دقيقة ماتيتش: "قدّمنا مباراة جيدة" 2:59 دقيقة أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي 2:40 دقيقة رياض محرز ينتزع ثقة غوارديولا باقتدار 2:10 دقيقة موسم استثنائي لمانشستر سيتي 1:06 دقيقة رودجرز يمتدح فريقه بعد الفوز على يونايتد 3:12 دقيقة مانشستر سيتي يظفر بتاج الدوري الإنكليزي 0:59 دقيقة موغوروثا تعبر إلى ثاني أدوار دورة روما 0:32 دقيقة فوكينا يفاجئ ديميتروف في دورة روما