وحصد "الشياطين الحمر" ثلاث نقاط ثمينة ليرتقي فريق المدرب النرويجي اولي غونار سولشار إلى المركز الخامس على جدول الترتيب، علماً بأن فريقه كان خسر أربع مرات في المباريات الخمس السابقة.

وكان وست هام الأفضل طوال فترات المباراة التي احتضنها ملعب "أولد ترافورد"، لكن مانشستر يونايتد افتتح التسجيل من ركلة جزاء انبرى لها بوغبا بعد إعاقة صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا داخل المنطقة (19).

وظن وست هام بأنه أدرك التعادل بكرة مقصية من لاعبه البرازيلي فيليبي أندرسون لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل، بيد أن أندرسون عوض ذلك بإدراكه التعادل مطلع الشوط الثاني مستغلا كرة عند القائم البعيد ليتابعها داخل شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا (49).

وضاع لاعبو مانشستر يونايتد بعد المباراة وأطبق وست هام على مرمى منافسه وسدد مهاجمه ميكايل أنطونيو كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة تصدت لها العارضة (72)، ثم تصدى دي خيا بشكل خارق لكرة أنطونيو الرأسية بعدها بدقائق قليلة.

وكانت الكلمة الأخيرة لمانشستر يونايتد وبوغبا الذي سدد بنجاح ركلة جزاء ثانية منحت لصالح فريقه مانحا إياه الفوز (80).



