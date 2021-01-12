عاد بوغبا للظهور مجدداً خلال المباراة التي انتصر بها مانشستر يونايتد على مضيفه بيرنلي 1-0 يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإنكليزي الممتاز.

وشهدت المواجهة عدة تدخلات مؤثرة من تقنية الفيديو المساعد "فار" لعل أبرزها إلغاء هدف سجله ماغواير لصالح الضيف في الشوط الأول.

وسجّل بوغبا هدفه الثاني هذا الموسم والأول منذ أكثر من شهر بتسديدة قوية عقب تمريرة من راشفورد (71).

وكاد بيرنلي يعدل في أكثر من مناسبة لكن الحظ وقف في وجهه.

واستهل مانشستر يونايتد الذي عاد إلى صفوفه مهاجمه الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب مصطلح عنصري، المباراة بحذر أمام الاندفاع الهجومي لأصحاب الأرض الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل عندما سدّد كريس وود كرة قوية من حافة المنطقة ارتمى أمامها المدافع الإيفواري إريك بايلي وأبعدها بصدره إلى ركنية (22).



لكن سرعان ما فرض الضيوف أفضليتهم وخلقوا العديد من الفرص حتى أنّ قطب الدفاع هاري ماغواير هز الشباك بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من لوك شو بيد أنّ حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي خطأ ارتكبه المدافع الدولي بحق المدافع الهولندي إريك بيترس (36).



وكاد المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال يفعلها بتسديدة رائعة من خارج المنطقة أبعدها الحارس نيك بوب بصعوبة إلى ركنية (45).



وتابع الحارس بوب تألقه وتصدى لتسديدة قوية للبرتغالي برونو فرنانديش (60).



ونجح بوغبا في منح التقدم لمانشستر يونايتد بتسديدة رائعة "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد (71).



وأنقذ بوب مرماه من هدف ثان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بإبعاده بقدميه تسديدة مارسيال من مسافة قريبة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول لينفرد بالصدارة، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.