بوغبا يدعم ماتويدي على طريقته من قبل beIN SPORTS March 19, 2020 17:43 1:05 دقيقة نشر نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا فيديو عبر حسابه في إنستغرام ظهر فيه مرتديا القميص رقم 14 ليوفنتوس, الذي يرتديه زميله في منتخب فرنسا بليز ماتويدي, وذلك خلال تدريبه داخل منزله. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 5:19 دقيقة صراع بين الأندية حول موعد العودة للتدريبات 0:51 دقيقة اللجنة الأولمبية الأسترالية مصممة على المشاركة 3:17 دقيقة كيف يعتني ياسين بونو ومحمد بن خماسة بنفسيهما؟ 0:34 دقيقة تمديد إيقاف كرة القدم البلجيكية لغاية 30 ابريل 0:58 دقيقة تومازي يشير إلى إمكانية مساعدة اللاعبين للأندية 0:43 دقيقة لفتة مميزة من فاتسكه تجاه بوروسيا دورتموند 1:05 دقيقة بوغبا يدعم ماتويدي على طريقته 1:01 دقيقة توني كروس متفهم لقرار العزل الصحي 0:43 دقيقة يوفيتش يستهتر بكورونا وريال مدريد يعاقبه 0:40 دقيقة تأجيل كأس العالم للغطس بسبب فيروس الكورونا