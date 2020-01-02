وغاب بوغبا عن مباراة فريقه ضد مضيفه أرسنال في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الأربعاء، والتي انتهت بفوز الفريق اللندني بنتيجة 2-صفر.

وغاب الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، لفترات طويلة هذا الموسم عن صفوف الفريق بسبب مشكلة الكاحل، ومنها قرابة ثلاثة أشهر متواصلة، قبل أن يعود في الفوز على واتفورد 2-صفر في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأكد مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولشار في أعقاب الخسارة أمام أرسنال، أن بوغبا "خضع لبعض فحوص الأشعة والإصابة ليست خطرة، لكنها أمر يجب معالجته والتعامل معه".

وأضاف أن الأطباء نصحوا اللاعب "بإجرائها في أسرع وقت ممكن".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما كأساسي في ست مباريات فقط مع يونايتد هذا الموسم في مختلف المسابقات، ويأتي غيابه المتجدد في ظل معاناة خط وسط "الشياطين الحمر" من غيابات أخرى، أبرزها للاسكتلندي سكوت ماكتوميني الذي يتوقع ابتعاده لنحو شهرين.

وقال سولسكاير "هذه ضربة كبيرة لنا، غياب بول في ظل غياب سكوت"، متوقعاً أن يتمكن الفرنسي "من العودة خلال فترة شهر".

وفي تصريحاته الأربعاء، نفى سولشار التقارير التي تشير إلى أن الفريق الطبي التابع لبوغبا هو الذي أصر على إجراء الجراحة، مقابل عدم رغبة في ذلك من قبل الفريق الطبي التابع للنادي.

وقال المدرب النروجي "نحن نعتني بصحة لاعبينا (...) النصيحة هي الخضوع للجراحة في أقرب فرصة".

