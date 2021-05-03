بوريس جونسون ينتقد احتجاجات مشجعي مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS May 3, 2021 19:49 0:24 دقيقة انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاحتجاجات التي قام بها مشجعو فريق مانشستر يونايتد ضد ملاك النادي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه التظاهرات أوضحت جليا أن دوري السوبر الأوروبي لن يقوم ولن يلقى استحسان الجمهور والحكومة في بريطانيا. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد بوريس جونسون دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة الجماهير تقترب من العودة إلى الملاعب الفرنسية 0:31 دقيقة بماذا طالب غوارديولا لاعبيه قبل مواجهة سان جيرمان؟ 0:54 دقيقة لقاء خاص مع ألكسندر إيساك هدافُ ريال سوسييداد 1:01 دقيقة أنس جابر تنسحب من بطولة مدريد بسبب الإصابة 3:56 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 0:50 دقيقة ديميتروف يغادر دورة مدريد من الدور الأول 0:24 دقيقة بوريس جونسون ينتقد احتجاجات مشجعي مانشستر يونايتد 11:09 دقيقة فيراتي يصف مواجهة مانشستر سيتي بالنهائي المبكر 16:32 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن المواجهة المرتقبة أمام سيتي 2:22 دقيقة إنتر كونتي يذكر الجماهير بإنجازات 2010