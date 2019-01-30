عمق بورنموث جراح ضيفه تشيلسي عندما أكرم وفادته برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها النرويجي جوشوا كينغ (47 و74) وديفيد بروكس (63) وتشارلي دانيالز (90+5)، الأربعاء في إطار المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وهي الخسارة الثالثة تواليا لتشلسي في الدوري فتجمد رصيده عند 47 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف جاره اللندني أرسنال الذي كان تغلب على ضيفه كارديف سيتي 2-1 الثلاثاء.

وفي مباراة أخرى، تعادل ساوثمبتون مع ضيفه كريستال بالاس بهدف لجيمس وورد-براوز (77) مقابل هدف للعاجي ويلفريد زاها (41).

توتنهام يقلب الطاولة على واتفورد

وقلب توتنهام الثالث الطاولة على ضيفه واتفورد عندما حول تخلفه بهدف وحيد في الشوط الأول سجله الإيرلندي الشمالي كريغ كاثكارت في الدقيقة 38 إلى فوز بهدفين سجلهما الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون العائد إلى صفوفه بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا في النقاط 80 والدولي الإسباني فرناندو يورنتي في الدقيقة 87.

واستعاد توتنهام توازنه بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية وخروجه من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بخسارته أمام جاره كريستال بالاس صفر-2 الأحد الماضي.

