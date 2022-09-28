بوتر يعبر عن سعادته بالترحيب به في تشلسي من قبل beIN SPORTS September 28, 2022 16:03 1:16 دقيقة عبّر غراهام بوتر مدرب تشلسي عن سعادته بالترحيب الكبير الذي حصل عليه منذ وصوله إلى النادي، واصفاً الأسابيع التي قضاها في النادي اللندني بالمذهلة، مبدياً تطلعه لعودة التنافس مرة أخرى بعد فترة التوقف الدولي إضافة إلى تأجيل بعض المباريات. تقارير إخبارية تشلسي غراهام بوتر -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة بوتر يعبر عن سعادته بالترحيب به في تشلسي 0:33 دقيقة انتصار مهم للمنتخب السعودي على نظيره الياباني 0:35 دقيقة زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية التركية إلى الدوحة 1:23 دقيقة لقجع: "قطر أبهرت العالم" 0:42 دقيقة الاتحاد الأرجنتيني يمدد عقد سكالوني حتى عام 2026 0:47 دقيقة اختبار أسطول الحافلات الخاص بجماهير المونديال 0:56 دقيقة مونديال قطر سيكون الأكثر ملاءمة لذوي الإعاقة 3:59 دقيقة المنتخب اللبناني يختتم معسكره الإعدادي 1:47 دقيقة الترجي يفوز بلقب البطولة العربية لكرة اليد 0:30 دقيقة تكريم حسن الذوادي في حفل توزيع جوائز قادة الرياضة