بوتر يحدد موعد عودة كانتي ويثني على زياش من قبل beIN SPORTS December 23, 2022 21:09 1:09 دقيقة أكدَ مدربُ تشلسي غراهام بوتر أن الفرنسي نغولو كانتي سيَغيبُ حتى شهر مارس المقبل، كما أثنى بوتر على أداءِ الدولي المغربي حكيم زياش خلال كأس العالم مُؤكداً أنه من العناصر المُهمةِ في تشكيلة البلوز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشلسي حكيم زياش نغولو كانتي غراهام بوتر -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة برشلونة يعود للتدريبات بعد استراحة كأس العالم 1:12 دقيقة كونتي: "كاين تجاوز خيبة إهدار ركلة الجزاء" 1:09 دقيقة بوتر يحدد موعد عودة كانتي ويثني على زياش 1:44 دقيقة أرقام وحقائق هامة شهدها نهائي كأس العالم 0:24 دقيقة وفاة الإنكليزي جورج كوهين بطل العالم عام 1966 1:47 دقيقة هدف ريشارليسون الأفضل في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:21 دقيقة لابورتا يعترف بضرورة تحقيق الألقاب هذا الموسم 0:39 دقيقة العمل يتواصل في مشروع تحديث ملعب سبوتيفاي كامب نو 0:46 دقيقة تين هاخ يتفهم تأخر مارتينيس عن اللحاق بالتدريبات 0:32 دقيقة الدولي الفرنسي السابق ماتويدي يعتزل كرة القدم