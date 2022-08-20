ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، فيما تجمد رصيد الذئاب عند نقطة يتيمة.

وحقق كاين رقماً قياسياً في البريميرليغ (انطلق النظام الجديد في 1993)، عندما أصبح الاكثر تسجيلاً مع فريق واحد رافعاً رصيده إلى 185 هدفاً، متخطياً مهاجم مانشستر سيتي السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (184).

وكان أيضاً الهدف الـ250 لكاين مع توتنهام في مختلف المسابقات، ليقف على بعد 16 هدفاً وراء الراحل جيمي غريفز أفضل مسجل في تاريخ فريق شمال لندن.

وهذا هو الهدف رقم 1000 لتوتنهام على أرضه في الدوري المحلي.

ونجح ابن التاسعة والعشرين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، من كرة رأسية قريبة اثر ضربة ركنية للكرواتي إيفان بيريشيتش.

وكان كاين سجل أول أهدافه هذا الموسم، الأسبوع الماضي في الوقت القاتل خلال مباراة حامية أمام تشيلسي (2-2).

وصبّ الشوط الأول نسبياً في مصلحة الضيوف الذين ضمت تشكيلتهم الاساسية سبعة لاعبين برتغاليين، بالاضافة إلى ابن جلدتهم المدرب برونو لاغ.

وكاد لاعب وسطهم الجديد البرتغالي ماتيوش نونيش (23 عاماً)، القادم قبل يومين بصفقة قياسية بلغت 45 مليون يورو من سبورتينغ، يفتتح التسجيل من رأسية مرّت بالقرب من القائم الأيمن (42).

وهدّد كاين الحارس البرتغالي جوزيه سا الذي انقذ رأسيته بأطراف أصابعه (44).

وبدا توتنهام مختلفاً تماماً في الشوط الثاني، فارتدت رأسية كاين من العارضة (51)، ثم أصاب زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين القائم الأيسر من مسافة قريبة وزاوية ضيقة (62).

ودفع مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي الذي نجا من عقوبة الإيقاف بعد شجار مع مدرب تشيلسي في المرحلة السابقة، بمهاجمه البرازيلي الجديد ريشارليسون في آخر ربع ساعة بدلاً من سون.

