بعد موسم استثنائي.. سيتي يتوّج بلقبه التاسع في الدوري من قبل beIN SPORTS May 21, 2023 16:06 2:11 دقيقة تتويج مانشستر سيتي هذا الموسم هو التاسع في تاريخ النادي وجاء بعد موسم استثنائي لرجال غوارديولا الطامحين إلى ثلاثية تُدخلهم التاريخ من أوسع الأبواب. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة بريست يحقق فوزاً ثميناً على كليرمون 0:36 دقيقة فوز غاية في الأهمية لبرايتون يضعه على مشارف أوروبا 2:11 دقيقة بعد موسم استثنائي.. سيتي يتوّج بلقبه التاسع 2:22 دقيقة دورتموند يتطلع للعودة بنقاط الفوز من أرض أوغسبورغ 0:57 دقيقة رين يكتسح أجاكسيو ويبقي على آماله القارية 3:23 دقيقة باريس سان جيرمان للاقتراب أكثر من حسم اللقب 0:55 دقيقة مصرع 12 شخصاً في حادثة اقتحام ملعب في السلفادور 0:45 دقيقة الوكرة يتوج بلقب كأس قطر لكرة اليد 0:35 دقيقة ريباكينا تحرز لقب دورة روما بعد انسحاب كالينينيا 2:53 دقيقة دنفر على بعد فوز واحد من أول نهائي في تاريخه