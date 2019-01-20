وكان فولهام البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي، بديل هاري كاين المصاب، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، وانتظر توتنهام الدقيقة 51 من الشوط الثاني لإدراك التعادل بواسطة لاعب وسطه الدولي ديلي ألي الذي خرج في الدقيقة 83 مصابا بعد احتكاك مع أحد لاعبي فولهام.

وخطف توتنهام الفوز في الثواني الأخيرة من الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع برأسية من لاعب وسطه هاري وينكس (90+3).

ورفع النادي اللندني رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث وابقى على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الثاني و9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وعاد توتنهام الى سكة الانتصارات بعدما خسر أمام مانشستر يونايتد (صفر-1) في المرحلة الثانية والعشرين.

والى جانب النقاط الثلاث حقق توتنهام فوزا معنويا في ظل افتقاده لخدمات مهاجمه كاين الذي سيغيب عن الملاعب حتى آذار/مارس بسبب إصابة في الكاحل، كما يغيب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي التحق بمنتخب بلاده في منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتابع توتنهام سلسلة ارقامه القياسية خارج ملعبه بتحقيقه فوزه الحادي عشر في مبارياته الـ 13 الأخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد فولهام الذي يشرف على تدريبه الإيطالي كلاوديو رانييري، عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.