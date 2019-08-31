اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع مضيفه ساوثمبتون في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت، ليحقق النقطة الثانية له فقط في آخر ثلاث مباريات.

وواصل "الشياطين الحمر" بقيادة المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير، إهدار النقاط في مطلع موسم في 2019-2020، اذ أضافوا تعادل اليوم الى تعادلهم مع ولفرهامبتون 1-1 في المرحلة الثانية، وخسارتهم في الثالثة أمام كريستال بالاس 1-2، وذلك بعد فوز برباعية نظيفة على تشلسي في الأولى.

وأتى التعادل على ملعب سانت ماري ستاديوم التابع لساوثمبتون، على رغم تمكن يونايتد من التقدم في الدقيقة العاشرة بهدف للاعبه الجديد الويلزي دانيل جيمس بتسديدة قوية من داخل المنطقة (10).

ورفع اللاعب الشاب (21 عاما) المنتقل هذا الصيف من سوانسي سيتي، رصيده الى ثلاثة أهداف في أربع مباريات في "البريمرليغ".

لكن ساوثمبتون تمكن من معادلة النتيجة في مطلع الشوط الثاني، بهدف بكرة رأسية من مدافع الدنماركي يانيك فسترغارد (55)، هو الأول له مع الفريق منذ انضمامه الى صفوفه في صيف العام الماضي.

وتمكن المضيف من الحفاظ على النتيجة الإيجابية على رغم النقص العددي الذي عانى منه في آخر ربع ساعة، بعد طرد لاعبه الإنكليزي-النمسوي كيفن دانسو في الدقيقة 73 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

وكثّف "الشياطين الحمر" ضغطهم في الدقائق الأخيرة محاولين تهديد مرمى ساوثمبتون بتسديدات بعيدة المدى، منها للبديل مايسون غرينوود (88) تصدى لها ببراعة حارس المرمى أنغوس غان، تلاها المخضرم آشلي يونغ بتسديدة التفافية قريبة من القائم الأيسر للمرمى (89).

