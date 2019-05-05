سيغيب مانشستر يونايتد عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه الأحد في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه هادرسفيلد الذي كان هبط الى الدرجة الاولى الشهر الماضي، وذلك في المرحلة السابعة والعشرين قبل الاخيرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك توتنهام 70 نقطة في المركز الرابع قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

ولم يفز مانشستر الا مرتين في اخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، في حين انهى هادرسفيلد سلسلة من ثماني هزائم متتالية.



وحقق تشلسي فوزا عريضاً على واتفورد بثلاثية نظيفة.



ورفع تشلسي رصيده إلى 71 نقطة وهو بات على خطوة من ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا وهذا سيتحقق إن أخفق أرسنال في الفوز لاحقاً على برايتون.

وبات تشلسي ثالث الترتيب متقدماً بنقطة على توتنهام وخمس نقاط على ارسنال.

سجل أهداف المباراة لوفتوس تشيك (48) ودافيد لويز (51) وغونزالو هيغوايين (75).