استمر ليستر سيتي في نتائجه الملفتة هذا الموسم واستعاد المركز الثالث من تشلسي، وذلك بفوزه خارج قواعده على كريستال بالاس 2-صفر الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز تخلى عن المركز الثالث السبت لصالح تشلسي بعد فوز الأخير على واتفورد 1-2.

إلا أن بطل 2016 الذي أنهى الموسم الماضي تاسعا، تمكن من استعادته بفضل التركي شالار سوريونجوه الذي افتتح التسجيل بكرة رأسية في الدقيقة 57 عقب ركلة ركنية، قبل أن يؤكد جايمي فاردي النقاط الثلاث بهدفه العاشر هذا الموسم إثر لعبة جماعية رائعة وتمريرة من ديماراي غراي (88).

صحيح أن نتيجة الأحد لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالانتصار الساحق الذي حققه في المرحلة الماضية خارج ملعبه أيضا على ساوثمبتون بتسعة أهداف نظيفة، إلا أنها كانت أكثر من كافية لتحقيق انتصاره الثالث تواليا والخامس في المراحل الست الأخيرة، الى جانب فوزين في مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ورفع ليستر الذي تنتظره مواجهة صعبة الإثنين المقبل ضد أرسنال، رصيده الى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام تشلسي ونقطتين خلف مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب، فيما يتخلف بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

أما كريستال بالاس، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع بعد تلقيه هزيمته الأولى أمام ليستر منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2016 حين خسر في ملعب الأخير 1-3، قبل أن يتعادل بعدها في مباراة ويفوز بأربع متتالية.