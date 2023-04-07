برينتفورد يصدر بياناً بعد اعتقال أحد مشجعيه بسبب مزاعم هتافات عنصرية من قبل beIN SPORTS April 7, 2023 15:28 0:54 دقيقة أصدر نادي برينتفورد بياناً عبر فيه عن قلقه وخيبة أمله بعد اعتقال أحد مشجعيه خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام مانشستر يونايتد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز برينتفورد -آخر الفيديوهات 2:00 دقيقة ساو باولو يفوز على تيغري 2:56 دقيقة بوكا جونيورز يتعادل مع موناغاس 0:39 دقيقة ليدز يونايتد يمدد عقد جاك هاريسون حتى عام 2028 0:54 دقيقة برينتفورد يصدر بياناً بعد اعتقال أحد مشجعيه 2:26 دقيقة لامبارد يسعى لإعادة الفريق للطريق الصحيح 3:10 دقيقة لونس يستضيف ستراسبورغ وعينه على النقاط الثلاث 0:51 دقيقة إشبيلية ينشد تجاوز عقبة سيلتا فيغو 3:15 دقيقة زيكو يدعم فكرة التعاقد مع أنشيلوتي لتدريب البرازيل 0:42 دقيقة التونسيّة أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة تشارلستون 1:56 دقيقة ميامي يبقي على حظوظه بالتأهل المباشر للـ"بلاي أوف"