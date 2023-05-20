وفرض الكاميروني بريان مبومو نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه لهدفين (50 و62) فيما أضاف يوان ويسا من الكونغو الديمقراطية الهدف الثالث (88).

في المقابل بصم المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين على هدف "السبيرز" الوحيد (8).

وهي الخسارة الثانية تواليًا لتوتنهام والـ14 في البريميرليغ مقابل 17 فوزًا و6 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 57 نقطة في المركز السابع مؤقتًا لتصبح مهمّته في حجز إحدى البطاقات الأوروبية أكثر تعقيدًا.

أمّا برينتفورد فقد حقّق انتصاره الـ14 مقابل 14 تعادلًا و9 هزائم ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المرتبة التاسعة.