برونو فيرنانديش في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS April 8, 2022 10:24 1:05 دقيقة قال البرتغالي برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، إنه غير راض عن مستوى ومركز الفريق هذا الموسم وذلك في لقاء خاص مع beIN SPORTS. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة أوين يثق بقدرة إنكلترا على حصد لقب كبير 1:05 دقيقة لوبيتيغي: "مواجهة غرناطة ستكون صعبة" 0:57 دقيقة السد يحترم ناساف ومدرب الأخير يرى اللقاء صعباً 1:05 دقيقة برونو فيرنانديش في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:10 دقيقة النقاط الثلاث هدف مشترك لمدربي الوحدات والفيصلي 4:09 دقيقة التعاون يفوز على الدحيل 0:21 دقيقة شباب الأهلي دبي يتعادل مع أهال 0:38 دقيقة مرسيليا يتجاوز عقبة باوك سالونيكا ذهاباً 3:30 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل مع وست هام "المنقوص" 0:35 دقيقة بودو/غليمت ينتصر على روما