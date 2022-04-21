برونو فرنانديش في حوار خاص مع beIN SPORTS يتحدّث عن موسم مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS April 21, 2022 12:53 1:07 دقيقة أبدى البرتغالي برونو فرنانديش، نجم مانشستر يونايتد، عدم رضاه عن الموسم الحالي لفريقه مشيراً إلى أن جل اهتمام الفريق ينصب على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد برونو فرنانديش -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة بوتشيتينو سعيد بأداء باريس سان جيرمان 1:48 دقيقة الشرطة يفوز بلقب كأس أمير دولة قطر للكرة الطائرة 1:07 دقيقة فرنانديش يتحدّث عن موسم مانشستر يونايتد 2:21 دقيقة برشلونة من أجل تصحيح المسار 5:09 دقيقة فوز مثير لمرسيليا على نانت 5:31 دقيقة ريال يقترب من لقب الليغا بتجاوزه عقبة أوساسونا 5:14 دقيقة أرسنال يهزم تشيلسي ويُشعل صراع دوري الأبطال 4:54 دقيقة "سان جيرمان" على أعتاب التتويج بلقب الدوري الفرنسي 3:37 دقيقة مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بفوز ثمين على برايتون 3:06 دقيقة موناكو يحسم دربي "كوت دازور" أمام نيس