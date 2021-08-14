وسجّل فرنانديز ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال انتصار مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد (5-1) اليوم السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ودخل مانشستر يونايتد المواجهة على أرضه بمعنويات عالية بعدما أنهى إجراءات ضم المدافع الفرنسي فاران قبل انطلاق صافرة البداية قادماً من ريال مدريد.

ورغم غياب فاران والأوروغوياني كافاني وراشفورد وجلوس سانشو على دكة البدلاء (اشترك في الدقيقة 75) تمكن فرنانديز من منح الأفضلية ليونايتد في الشوط الأول (30) بعد تمريرة من الفرنسي بوغبا.

وردّ أيلينغ في الدقائق الأولى من النصف الثاني بتسديدة صاروخية (48)، إلا أنّ الرد جاء قاسياً من بوغبا ورفاقه بحسمهم المواجهة منطقياً مع الدقيقة الستين.

وسجّل غرينوود هدف التقدم لمانشستر يونايتد بتمريرة من بوغبا (52) كما أهدى الأخير كرة الهدف الثالث لفرنانديز (54) قبل أن يختتم البرتغالي ثلاثيته ويدوّن الرابع (60).

وعاد بوغبا لممارسة هوايته المفضلة في صناعة الأهداف ليمنح البرازيلي فريد كرة الهدف الخامس 68، ليصبح أول لاعب يصنع لمانشستر يونايتد أكثر من ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ضمن الدوري الممتاز.

وانطلقت المسابقة أمس الجمعة بخسارة مفاجئة لأرسنال 2-0 أمام برينتفورد كما يلعب اليوم تشيلسي وكريستال بالاس، ونوريتش وليفربول ضمن أبرز المباريات.