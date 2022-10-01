وفرض البلجيكي لياندرو تروسارد نفسه نجمًا للمواجهة المثيرة بتوقيعه لثلاثية رائعة "هاتريك" في الدقائق (4 و17 و83).

وأصبح تروسارد أول لاعب يوقّع ثلاثية في شباك ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنكليزي منذ الروسي أندريه أرشافين لمصلحة آرسنال في 21 أبريل 2009.

كما أنه الهاتريك الأول للبلجيكي مع فريقه برايتون في جميع المسابقات.

في المقابل تناوب على تسجيل أهداف ليفربول كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينو (33 و54) وآدم ويبستر (63 خطأ في مرمى فريقه).

وبذلك رفع برايتون، المتألق هذا الموسم في البريميرليغ، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل بات في جراب ليفربول المتعثّر 10 نقاط في المرتبة التاسعة.