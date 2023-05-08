برايتون يمتلك فرصة كبيرة للمزاحمة على مركز مؤهل لدوري الأبطال حيث يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة وتحقيق الانتصارات مطلب أساسي لكتيبة المدرب روبيرتو دي زيربي التي تتطلع لتكرار فوزها على إيفرتون هذا الموسم.

يأتي ذلك في ظل معاناة الأخير من تعدد الإصابات والتي انضمت إليها مؤخرا إصابة المدافع شيموس كولمان الذي سغيب لما تبقى من منافسات الموسم وسط كفاح الفريق من أجل تفادي الهبوط.

مباراة برايتون وإيفرتون بإمكانكم مشاهدتها اليوم الاثنين في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN .SPORTS 1 PREMIUM

