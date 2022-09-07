برايتون يمنح تشلسي الضوء الأخضر للتفاوض مع غراهام بوتر من قبل beIN SPORTS September 7, 2022 14:46 0:32 دقيقة أفاد مراسل قنواتنا في إنكلترا أنّ برايتون منح تشلسي الضوء الأخضر للتفاوض مع مدرب الفريق غراهام بوتر كأحد أبرز المرشّحين لخلافة الألماني توماس توخيل. الدوري الإنكليزي الممتاز تشلسي برايتون غراهام بوتر -آخر الفيديوهات 3:01 دقيقة الذوادي: بلغنا درجة عالية من الجاهزية ونطمح للأفضل 0:17 دقيقة الزمالك (1) - (1) الهلال - التغطية الخاصة 2:04 دقيقة ناصر الخاطر: "كل الأمور تسيير بشكل جيّد" 2:59 دقيقة ملعب لوسيل تحفة فنية تتحدث عن نفسها 2:10 دقيقة تعرف معنا على مدينة لوسيل 0:46 دقيقة تنكيس أعلام عدة دول عقب رحيل إليزابيث الثانية 4:40 دقيقة تعرّف على أصداء تأهّل أنس جابر إلى النهائي 1:11 دقيقة ردود فعل الجماهير التونسية بعد إنجاز "جابر" الرائع 0:50 دقيقة السعادة تغمر التونسية أنس جابر بعد التأهل للنهائي 2:04 دقيقة الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الهلال