وفاجأ برايتون مضيفه مانشستر يونايتد عندما هزمه 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وترك الهولندي تين هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في الشوط الأول مفضلاً إشراك راشفورد في المقدمة.

وافتتح الألماني باسكال غروس التسجيل لبرايتون مع الدقيقة الثلاثين قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني بعد تسع دقائق وسط صدمة عشاق الشياطين الحمر.

وزجّ تين هاغ برونالدو مع الدقيقة الثالثة والخمسين ليتحسن أداء أصحاب الأرض قليلاً ويأتي هدف تذليل الفارق بفضل الأرجنتيني أليستر بالخطأ في مرمى فريقه (68).

وضغط يونايتد بقوة في الدقائق المتبقية وسنحت له أكثر من فرصة للتعديل لكن النتيجة بقيت على حالها.