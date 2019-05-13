

وضمن هيوتون بقاء برايتون في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل بإنهائه في المركز 17 في الدوري متقدماً بفارق نقطتين فوق منطقة الهبوط.

وأسهم هيوتون (60 عاماً) في بقاء برايتون ضمن اندية الدوري الممتاز متجاوزاً الصفقات الرنانة التي أنجزتها بعض الفرق التي نافسته على البقاء وعلى رأسها فولهام.

وكان المدرب الذي يشرف على برايتون منذ 2014 يمني النفس بتحقيق المفاجأة أمس الأحد وفرملة مانشستر سيتي في المرحلة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، إذ كان اسمه سيذكر كثيراً في حال تغييره مسار اللقب، لكن كتيبة غوارديولا أنجزت المهمة بنجاح بفوز مميز 4-1.